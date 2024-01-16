Orale Taqueria | 9702 Brockbank Dr #100
MENU
PLATES
- TAMALES
- BEEF MILANESA$10.99
- RED ENCHILADA$9.99
- FLAUTA PLATE$9.99
- GORDITA$6.99
- SOPE$6.49
- HURACHE$7.99
- ORALE BURRITO$10.99
- QUESIDILLA$9.99
- NACHOS$11.99
- ORALE SALAD (CHIPO MIX)$9.99
- 3 TACOS SPECIAL$9.99
- PUPUSAS - CHICHARRON QUESO$3.29
- WHOLE FRIED TILAPIA$12.99
PUPUSAS - CHICHARRON QUESO
PUPUSAS ADD ON
PUPUSAS SUBSTITUTE
PUPUSAS QUANTITY
TACOS
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MEAT BY THE POUND
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TUESDAY SPECIAL
Orale Taqueria Location and Hours
(214) 468-4450
Closed • Opens Wednesday at 8AM