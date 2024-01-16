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Orale Taqueria | 9702 Brockbank Dr #100
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9702 Brockbank Dr #100, Dallas, TX 75220
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BREAKFAST
TUESDAY SPECIAL
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PLATES
TAMALES
BEEF MILANESA
$10.99
RED ENCHILADA
$9.99
FLAUTA PLATE
$9.99
GORDITA
$6.99
SOPE
$6.49
HURACHE
$7.99
ORALE BURRITO
$10.99
QUESIDILLA
$9.99
NACHOS
$11.99
ORALE SALAD (CHIPO MIX)
$9.99
3 TACOS SPECIAL
$9.99
PUPUSAS - CHICHARRON QUESO
$3.29
WHOLE FRIED TILAPIA
$12.99
TACOS
BEEF FAJITA TACO
$2.00
CHICKEN TACO
$2.00
TROMPO TACO
$2.00
TRIPAS TACO
$3.29
BEEF TONGUE TACO
$3.29
CARNITAS TACO
$2.89
CHICHARRON TACO
$2.89
BARBACOA TACO
$3.29
TORTAS
CHICKEN TORTA
$12.49
BEEF TORTA
$12.49
TROMPO TORTA
$12.49
CHICHARRON TORTA
$12.49
LENGUA TORTA
$13.49
BARBACOA TORTA
$13.49
TRIPA TORTA
$13.49
CARNITA TORTA
$12.49
CUBANA TORTA
$14.99
HAWAIIANA TORTA
$12.49
MILANEZA TORTA
$12.49
LOOKA TORTA
$12.49
PLANCHADA TORTA
$12.49
BURGER
REGULAR BURGER
$8.29
DOUBLE BURGER
$10.99
BACON BURGER
$10.49
HAWAIIAN BURGER
$10.99
LOKA BURGER
$10.99
TROMPO SPECIAL
25 TROMPO TACOS
$33.99
15 TROMPO TACOS
$22.99
10 TROMPO TACOS
$15.99
EXTRAS
CHEESE XTRA
$0.99
AVOCADO XTRA
$0.99
SOUR CRM XTRA
$0.99
SIDE RICE
$3.99
SIDE BEANS
$3.99
FRIES-SMALL
$2.99
FRIES - LARGE
$3.99
GUACAMOLE & CHIPS
$6.99
RED SALSA
$0.99
GREEN SALSA
$0.99
ELOTE
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16 oz
+$2.99
24 oz
+$4.99
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ELOTE
$2.99+
CHICKEN SANDWICH
$6.99
DRINKS
AGUAS FRESCAS HORCHATA
$2.99+
AGUAS FRESCAS PINA
$2.99+
AGUAS FRESCAS JAMAICA
$2.99+
MEXICAN SODA
$2.39+
CANNED SODA
$1.29
COFFEE
$1.69+
APPLE JUICE
$2.49
COKE BOTTLE 16 oz
$2.39
MODELITO 7 oz
$1.99
DOS EQUIS 7 oz
$1.99
CORONITA 7 oz
$1.99
MEAT BY THE POUND
MEAT ONLY
$10.99
CHICKEN FAJITA
$10.99
PASTOR TROMPO
$10.99
CHICHARRON
$10.99
PORK CARNITAS
$10.99
BEEF TONGUE
$12.99
BARBACOA
$12.99
BEEF FAJITA
$13.99
TRIPA
$13.99
KIDS MENU
CHICKEN NUGGEST W/ FRIES
$6.99
CHICKEN QUESADILLA W/ FRIES
$6.99
CHEESE QUESADILLA W/ FRIES
$6.99
CHICKEN SANDWICH W/ FRIES
$6.99
BREAKFAST
SANDWICH
$4.99
BIG BURRITO
$4.99
TACOS
$2.49
EL MANANERO
$10.49
HOT LINK SANDWICH
$4.50
TUESDAY SPECIAL
25 TACOS DE TROMPO TUESDAY SPECIAL
$25.00
Orale Taqueria Location and Hours
(214) 468-4450
9702 Brockbank Dr #100, Dallas, TX 75220
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