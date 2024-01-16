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Orale Taqueria | 9702 Brockbank Dr #100
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9702 Brockbank Dr #100, Dallas, TX 75220
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BREAKFAST
TUESDAY SPECIAL
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PLATES
TAMALES
$2.09
BEEF MILANESA
$11.54
RED ENCHILADA
$10.49
FLAUTA PLATE
$10.49
GORDITA
$7.34
SOPE
$6.81
HURACHE
$8.39
ORALE BURRITO
$11.54
QUESIDILLA
$10.49
NACHOS
$12.59
ORALE SALAD (CHIPO MIX)
$10.49
3 TACOS SPECIAL
$10.49
PUPUSAS - CHICHARRON QUESO
$3.45
WHOLE FRIED TILAPIA
$13.64
TACOS
BEEF FAJITA TACO
$2.10
CHICKEN TACO
$2.10
TROMPO TACO
$2.10
TRIPAS TACO
$3.45
BEEF TONGUE TACO
$3.45
CARNITAS TACO
$3.03
CHICHARRON TACO
$3.03
BARBACOA TACO
$3.45
TORTAS
CHICKEN TORTA
$13.11
BEEF TORTA
$13.11
TROMPO TORTA
$13.11
CHICHARRON TORTA
$13.11
LENGUA TORTA
$14.16
BARBACOA TORTA
$14.16
TRIPA TORTA
$14.16
CARNITA TORTA
$13.11
CUBANA TORTA
$15.74
HAWAIIANA TORTA
$13.11
MILANEZA TORTA
$13.11
LOOKA TORTA
$13.11
PLANCHADA TORTA
$13.11
BURGER
REGULAR BURGER
$8.70
DOUBLE BURGER
$11.54
BACON BURGER
$11.01
HAWAIIAN BURGER
$11.54
LOKA BURGER
$11.54
TROMPO SPECIAL
25 TROMPO TACOS
$35.69
15 TROMPO TACOS
$24.14
10 TROMPO TACOS
$16.79
KIDS MENU
CHICKEN NUGGEST W/ FRIES
$7.34
CHICKEN QUESADILLA W/ FRIES
$7.34
CHEESE QUESADILLA W/ FRIES
$7.34
CHICKEN SANDWICH W/ FRIES
$7.34
MEAT BY THE POUND
MEAT ONLY
$11.54
CHICKEN FAJITA
$11.54
PASTOR TROMPO
$11.54
CHICHARRON
$11.54
PORK CARNITAS
$11.54
BEEF TONGUE
$13.64
BARBACOA
$13.64
BEEF FAJITA
$14.69
TRIPA
$14.69
DRINKS
AGUAS FRESCAS HORCHATA
$3.14+
AGUAS FRESCAS PINA
$3.14+
AGUAS FRESCAS JAMAICA
$3.14+
MEXICAN SODA
$2.51+
CANNED SODA
$1.35
COFFEE
$1.77+
APPLE JUICE
$2.61
COKE BOTTLE 16 oz
$2.51
MODELITO 7 oz
$2.09
DOS EQUIS 7 oz
$2.09
CORONITA 7 oz
$2.09
EXTRAS
CHEESE XTRA
$1.04
AVOCADO XTRA
$1.04
SOUR CRM XTRA
$1.04
SIDE RICE
$4.19
SIDE BEANS
$4.19
FRIES-SMALL
$3.14
FRIES - LARGE
$4.19
GUACAMOLE & CHIPS
$7.34
RED SALSA
$1.04
GREEN SALSA
$1.04
ELOTE
$3.14+
CHICKEN SANDWICH
$7.34
BREAKFAST
SANDWICH
$5.24
BIG BURRITO
$5.24
TACOS
$5.24
EL MANANERO
$5.24
HOT LINK SANDWICH
$4.73
TUESDAY SPECIAL
25 TACOS DE TROMPO TUESDAY SPECIAL
$30.00
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(214) 468-4450
9702 Brockbank Dr #100, Dallas, TX 75220
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